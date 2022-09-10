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    Türkiye, Fransa'ya mağlup oldu

    Türkiye, Fransa'ya mağlup oldu

    A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya 86-87 mağlup olarak turnuvadan elendi.
    • 10.09.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 15:15
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    A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final bileti için Fransa ile Berlin’de karşılaştı.

    A Grubu'nu ikinci bitiren Milliler, B Grubu 3.'sü Fransa karşısında devşirme oyuncumuz Shane Larkin'den yoksun olarak sahaya çıktı.

    İlk çeyreği 18-11 geride kapatan Milliler, ikinci çeyreği de 43-35 geride bitirdi.

    Üçüncü çeyrekte ciddi sıçrama sağlayan 12 Dev Adam, üçüncü çeyreği 57-49 önde götürdü.

    Türkiye, Fransa ya mağlup oldu #1

    Cedi iki atış kaçırdı

    Maçı son anlara kadar önde götüren Milli Takım'da Cedi Osman, son saniyelerde kazanılan 2 atışı da kaçırınca işler karıştı.

    Fransa son saniye basketi de bulunca 4. çeyrek 77-77 sona erdi ve maç uzatmaya gitti.

    12 Dev Adam, Fransa'ya 86-87 mağlup olarak turnuvadan elendi.

    Türkiye, Fransa ya mağlup oldu #2

    Çeyrek sonuçları

    İlk çeyrek sonucu | Türkiye 11-18 Fransa
    2. çeyrek sonucu | Türkiye 35-43 Fransa
    3. çeyrek sonucu | Türkiye 57-49 Fransa
    4. çeyrek sonucu | Türkiye 77-77  Fransa

    Türkiye, Fransa ya mağlup oldu #3


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