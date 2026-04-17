Türkiye, Kadınlar Dünya Kupası kura çekimine dördüncü torbadan katılacak

Türkiye, Uluslararası Basketbol Federasyonu Kadınlar Dünya Kupası kura çekimine Çekya, Mali ve Macaristan ile birlikte 4. torbadan katılacak.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Dünya Kupası kura çekimi öncesinde torba dağılımları açıklandı.
Turnuvaya katılan 16 takım, FIBA kadınlar dünya sıralamasına göre dört torbaya ayrıldı.
TORBALAR
Torbaların tamamı şu şekilde oluştu:
1. Torba: Almanya, ABD, Fransa, Avustralya
2. Torba: Çin, Belçika, İspanya, Nijerya
3. Torba: Japonya, Porto Riko, İtalya, Güney Kore
4. Torba: Türkiye, Çekya, Mali, Macaristan
KURA ÇEKİMİ 21 NİSAN'DA
Kura çekimi, 21 Nisan Salı günü TSİ 19.00'da Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek.
4-13 EYLÜL'DE YAPILACAK
FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek.
HİDAYET TÜRKOĞLU ONURLANDIRILACAK
Kura çekiminin ardından ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da onurlandırılacağı 2026 yılı FIBA Şöhretler Müzesi töreni gerçekleştirilecek.