Vladimir Stimac gözaltına alındı

Vladimir Stimac, "anayasal düzenin şiddet yoluyla yıkılması çağrısında bulunduğu" gerekçesiyle 48 saat süreyle gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 14:01
  • Eski Sırp basketbolcu Vladimir Stimac, anayasal düzeni şiddetle yıkma çağrısı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
  • Stimac, sosyal medyada Meclis önüne gelin çağrısında bulundu.
  • Kariyerinde Türkiye'de birçok takımda forma giymişti.

Kariyerinde bir dönem Türkiye'de de forma giyen eski Sırp basketbolcu Vladimir Stimac, dün gözaltına alındı.

Sırp basınında yer alan haberlerde, 38 yaşındaki Stimac'ın "anayasal düzenin şiddet yoluyla yıkılması çağrısında bulunduğu" gerekçesiyle 48 saat süreyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Haberde, Stimac'ın sosyal medya hesaplarından takipçilerine Meclis önüne gelme çağrısında bulunduğu belirtildi.

TÜRKİYE'DE UZUN SÜRE OYNADI

Stimac, 2011-2020 yılları arasında Fenerbahçe, Anadolu Efes, Türk Telekom, Beşiktaş, Teksüt Bandırma BK ve Olin Edirne Basket takımlarında oynamıştı.

