Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye olan sözünü tuttu

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 gibi ezici bir skorla yenerek finale yükselmiş ve dünya ikincisi olmuştu.

A Milli Takım'da Yunanistan karşısında 28 sayı, 6 ribaund ve 2 asist ile mücadele eden yıldız oyuncu Ercan Osmani, maçın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

"SAAT ALACAĞIM" DEMİŞTİ

Milli yıldızımız Alperen Şengün, maç sonrası açıklamalar yaparak Ercan Osmani'yi övmüş ve arasında geçen sohbeti açıklayarak, "Maçtan önce ona '20 sayının üzerinde atarsan sana saat alacağım' demiştim. Attı, sözümü tutacağım." demişti.

"SÖZLER TUTULDU"

Alperen Şengün verdiği sözü tuttu ve Ercan Osmani'ye hediyesini verdi.

Milli yıldız, sosyal medya hesabından Ercan Osmani ile birlikte verdiği pozu paylaşarak "Sözler tutuldu" notunu düştü.