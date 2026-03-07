Fenerbahçe ile Samsunspor 66. kez rakip olacak

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de yarın 66. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 65 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet alırken 18 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 110 golüne, Samsunspor 60 golle cevap verdi. İki ekip arasındaki son 4 lig maçı ise berabere tamamlandı.

Fenerbahçe ile Samsunspor, lige verilen arada Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geldi. Adana'daki müsabakayı sarı-lacivertliler, 2-0 kazanarak finale yükseldi.

FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN

Fenerbahçe, Samsunspor ile sahasındaki 32 maçta sadece 2 kez mağlup oldu.

Rakibini sahasında 22 kez yenen sarı-lacivertliler, İstanbul'da 8 de beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, sahasındaki karşılaşmalarda rakip fileleri 61 kez havalandırırken kalesinde ise 19 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.