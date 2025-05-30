Yunan derbisinde Panathinaikos, Olympiakos'u yıktı
AA & Ensonhaber

Yunanistan Basketbol Ligi final serisi ilk maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

Panathinaikos, rakibini 80-68 yenerek seride 1-0 öne geçti.

PANA, GALİP GELDİ

Nikos Galis Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-19 üstünlükle tamamlayan Panathinaikos, soyunma odasına 42-34 önde gitti.

Üçüncü çeyreği de 58-50 galip bitiren Panathinaikos maçı da 80-68 kazandı.

İKİNCİ MAÇ 1 HAZİRAN'DA

Serinin ikinci maçı Olympiakos'un ev sahipliğinde 1 Haziran Pazar günü oynanacak.

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Emre Çalışkan
Editor