Yunan derbisinde Panathinaikos, Olympiakos'u yıktı

AA & Ensonhaber
Yunanistan Basketbol Ligi final serisi ilk maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geldi.
Panathinaikos, rakibini 80-68 yenerek seride 1-0 öne geçti.
PANA, GALİP GELDİ
Nikos Galis Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-19 üstünlükle tamamlayan Panathinaikos, soyunma odasına 42-34 önde gitti.
Üçüncü çeyreği de 58-50 galip bitiren Panathinaikos maçı da 80-68 kazandı.
İKİNCİ MAÇ 1 HAZİRAN'DA
Serinin ikinci maçı Olympiakos'un ev sahipliğinde 1 Haziran Pazar günü oynanacak.
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