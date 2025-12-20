Beşiktaş sahasında Rizespor'u konuk ediyor: Muhtemel ilk 11'ler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de heyecan sürüyor...

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Rizespor'u konuk edecek.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Demir Ege, Salih, Rashica, Orkun, Cerny, Abraham.

Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe.

BEŞİKTAŞ İLK YARIYI KAZANARAK KAPATMAK İSTİYOR

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 5. sırada girdi.

Ligde çıktığı son 5 maçta 2 kez sahadan galip ayrılan, 3 defa da rakipleriyle eşitliği bozamayan siyah-beyazlı takım, Karadeniz ekibini yenerek ilk yarıyı 3 puanla tamamlamayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda 5 oyuncu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, Karadeniz ekibi karşısında formasından uzak kalacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de Rizespor müsabakasında görev yapamayacak.

Ayrıca Toure'nin Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası da bulunuyor.

RAFA SILVA'DA SON KARAR SERGEN YALÇIN'IN

Beşiktaş'ta bir süredir yeniden takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın Rizespor mücadelesinin kadrosunda olup olmayacağı bugün netlik kazanacak.

Siyah-beyazlı takımla yola devam edip etmeyeceği henüz belli olmayan 32 yaşındaki oyuncu, son 5 maçta kadroda yer almadı.

Portekizli futbolcunun bugünkü antrenmana da katılması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın fiziksel durumunu uygun bulması halinde oyuncuya geniş kadroda yer verebilir.

LİGDE SON 5 MAÇTA KAYBETMEDİ

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye derbide 3-2 kaybettikten sonra çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Deplasmanlarda Antalyaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenen Beşiktaş, geçen hafta konuk olduğu Trabzonspor ile de 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, evinde oynadığı son iki maçta ise Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile de 2-2'lik eşitliği bozamadı.

Beşiktaş, söz konusu süreçte 9 puanı hanesine yazdırdı.

5 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, Rizespor karşısında kart görmeleri durumunda Kayserispor ile oynanacak ikinci yarının ilk maçında cezalı olacak.

ABRAHAM VE CERNY FORMDA

Beşiktaş'ta hücum oyuncuları Vaclav Cerny ile Tammy Abraham, son haftalarda sergiledikleri performansla ön plana çıkıyor.

Ligde son oynanan Trabzonspor mücadelesinde 2 gol kaydeden Cerny, Rizespor maçında da takımının en büyük kozlarından. Çek futbolcu, bu sezon toplamda ise 3 kez rakip ağları havalandırdı.

Siyah-beyazlı takımın İngiliz santrforu Abraham ise son iki haftadaki Gaziantep FK ve Trabzonspor müsabakalarını boş geçmedi.

Ligdeki gol sayısını 7'ye çıkaran 28 yaşındaki skorer isim, bu sezon toplam 12 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

DOLMABAHÇE'DE GALİBİYETE HASRET

Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet alamadı.

Beşiktaş, 29 Eylül'de Kocaelispor'u mağlup ettikten sonra sırasıyla Gençlerbirliği'ne 2-1, derbide de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Sonraki süreçte Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile de 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, üst üste 4 mücadelede galibiyet alamadı.

İki ayı aşkın süredir sahasında 3 puan alamayan Beşiktaş, Rizespor'u yenerek sezonun ilk devresini seyircisi önünde galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

RİZESPOR'DA 1 EKSİK 1 BELİRSİZ

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmek için ülkesi Fildişi Sahili'nin milli takım kampına katılan kaleci Fofana ile izinli olan Jurecka, yarınki maçta görev yapamayacak.

Tedavisi devam eden Mihaila'nın ise Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği sağlık ekibinin raporu doğrultusunda netlik kazanacak.

Yeşil-mavili ekip, 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 18 puanla ligde 11'inci sırada bulunuyor.

Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 20 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

47. RANDEVU

Beşiktaş ile Rizespor, Süper Lig'de 20 Aralık Cumartesi günü 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında ligde oynanan 46 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım kazanırken 8'inden ise Karadeniz temsilcisi galibiyetle ayrıldı. Taraflar, 9 karşılaşmada da eşitliği bozamadı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 93 kez fileleri havalandırırdı. Rizespor ise 46 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

Beşiktaş'ın Rizespor ile İstanbul'da oynadığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, Karadeniz temsilcisiyle evinde 23 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu maçların 15'ini kazanan Beşiktaş, 3'ünü kaybetti. İki takım arasındaki 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 50 kez rakip ağları havalandırdı, 20 kez ise topu ağlarında gördü.

Bu arada, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Dolmabahçe'de oynanması gereken müsabakalar, stat inşaatı nedeniyle İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapıldı.