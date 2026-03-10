İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Liverpool maçını tribünden izledi

Temsilcimiz Galatasaray ile İngiliz takımı Liverpool, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda karşı karşıya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına Ali Sami Yen Spor Kompleksi ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray’ın Liverpool mücadelesini tribünden takip etti.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de TFF Başkanı'nın protokolde yer almasının doğal olduğunu vurgulamıştı.

Dursun Özbek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı protokolde her zaman yer alır. TFF'nin davetiye beklemesi gibi bir durum olmaz. Elbette her zaman gelebilir; biz de bekleriz. Liverpool maçına da inşallah gelir. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Kendi rahatsızlığı döneminde kendisini ziyaret ettim ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Ancak sonrasında bir görüşmemiz olmadı. Zaten görüşmelerin çoğu zaman dezenforme edildiğini gördüğümüz için bu tür temasların çok sağlıklı yürütülebildiğini düşünmüyorum. Biz sahadaki mücadelemize odaklanmayı tercih ediyoruz.