ABD'li boksör Putin'den Rus vatandaşlığı istedi ABD'li boksör Kevin Blue 'Kingpin' Johnson (43) dün Rusya'da yaptığı ve kazandığı maç sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek Rus vatandaşlığına geçmek istediğini duyurdu.

ABD'li profesyonel ağırsıklet boksörü Kevin 'Kingpin' Johnson, cuma akşamı Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus boksör Vyacheslav Datsik ile yaptığı ve kazandığı boks maçı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'e ringden seslenerek Rus vatandaşlığına geçmek istediğini duyurdu.

"Rusya'nın evim olmasını istiyorum"

Johnson maç bitimiyle ringde kendisine uzatılan mikrofona yaptığı açıklamada şunları belirtti: