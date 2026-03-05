Abone ol: Google News

Yusuf Yazıcı'nın acı günü
Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Trabzonspor’un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı’nın babaannesi Ayşe Yazıcı Trabzon’da hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Trabzonspor’un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın babaannesi Ayşe Yazıcı yaşamını yitirdi.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Taşlıgedik Köyü’nde yarın cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan Ayşe Yazıcı'nın bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Ayşe Yazıcı, cenaze namazının ardından Taşlıgedik Köyü’nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek.

