Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Trabzonspor’un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı’nın babaannesi Ayşe Yazıcı Trabzon’da hayatını kaybetti.
Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın acı günü...
BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Taşlıgedik Köyü’nde yarın cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan Ayşe Yazıcı'nın bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
Ayşe Yazıcı, cenaze namazının ardından Taşlıgedik Köyü’nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek.
