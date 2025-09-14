Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu

Milli boksörlerimizden gurur gecesi...

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Büyükler Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde Kazakistan’dan Alua Balkibekova’yle karşılaştı.

Buse Naz, 5-0 mağlup olarak dünya ikincisi oldu.

BUSE VE BÜŞRA DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Buse Naz Çakıroğlu'nun yanı sıra bir diğer ikincilik haberi de Büşra Işıldar'dan geldi.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde Büşra 75 kilo finalinde, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaştı.

Rakibine 5-0 yenilen milli boksör, dünya ikincisi olarak şampiyonayı tamamladı. Aoife O'Rourke ise ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

AYNI YIL, 2 MADALYA

Fenerbahçe Kulübünün sporcusu Büşra Işıldar, 2025 yılında dünya şampiyonalarında iki madalya kazandı.

Sırbistan'da mart ayında düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda final oynayan ve gümüş madalya kazanan Büşra, İngiltere'de de gümüş madalyanın sahibi oldu.