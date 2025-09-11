Suat Hekimoğlu: Busenaz Sürmeneli beni çok üzdü

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek finalde elenmesinden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve sorumluların sporcuyu turnuvaya iyi hazırlayamadığını söyledi.

Liverpool şehrinde devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Hekimoğlu, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Busenaz'ın çeyrek finalde elenerek madalya alamamasına çok üzüldüğünü ve sinirlendiğini söyledi.

"BUSENAZ BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Kadınlarda 3 ismin yarı finale çıktığını erkeklerde de madalya umudunun devam ettiğini hatırlatan Hekimoğlu, buna rağmen hayal kırıklığı yaşadığını anlatarak, şu şekilde konuştu:

Turnuva şu ana kadar beklentimin çok altında. Busenaz Sürmeneli beni çok üzdü. Hatta şoka soktu diyebilirim. Sanki kolları gitmiyor gibi bir durum sezdim. Bu da çok üzücü.

"İYİ HAZIRLAYAMAMIŞLAR"

Busenaz Sürmeneli'nin dünyanın en iyi boksörlerinden biri olduğunu vurgulayan Suat Hekimoğlu, yetkili kişilerin milli sporcuyu fiziksel ve mental olarak iyi hazırlayamadığını savundu.

Busenaz'ın Türk spor tarihine geçmiş bir sporcu olduğunu aktaran Hekimoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Çünkü olimpiyat şampiyonu olmayı başarmış bir evladımız. Busenaz'ı bu turnuvaya mental ve fiziksel olarak iyi hazırlayamamışlar, bunda herkesin kabahati var. Bizim de kabahatimiz vardır elbet. İnşallah bunu telafi edecektir. Mesela Busenaz Sürmeneli üçlü , örtlü kombineler vuruyordu rakibine. Her 20 saniyede bir yapıyordu bunu. Burada bir tane kombinesini görmedim. Üzüntülüyüm ve sinirliyim bununla alakalı.

"KADINLARDA 3 MADALYA GARANTİ ZATEN"

Suat Hekimoğlu, turnuvanın devam ettiğini ve hala 4 altın madalya şanslarının olduğunu dile getirdi.

Kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu, Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş'ın madalyayı garantilediğini aktaran Hekimoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: