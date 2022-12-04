Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.761
0.60%
BTXN Coin
5.41
-1.09%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Tyson Fury, unvanını korumayı başardı

    Büyük Britanyalı Tyson Fury, vatandaşı Derek Chisora'yı mağlup ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu.
    • 04.12.2022 - 10:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tyson Fury, unvanını korumayı başardı

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadeleyi büyük farkla üstün götüren Fury, 38 yaşındaki rakibinin aldığı fiziksel hasarlar gerekçesiyle 10. rauntta hakemin maçı durdurmasıyla galip ilan edildi.

    Fury namağlup kariyerini sürdürdü

    Yaklaşık 60 bin sporseverin izlediği mücadelede kariyerinin 33. galibiyetine ulaşan boksör, namağlup kariyerini sürdürdü.

    34 yaşındaki İngiliz boksör, kariyerindeki tek beraberliği ise daha sonra iki kez mağlup ettiği ABD'li Deontay Wilder karşısında almıştı. Chisora ise 46. maçında 13. yenilgisini aldı.

    Tyson Fury, unvanını korumayı başardı #1

    Rakibi Usyk mücadeleyi tribünden takip etti

    Karşılaşmayı, Fury'nin muhtemel rakiplerinden Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi Ukraynalı Oleksandr Usyk de tribünlerden takip etti.

    Tyson Fury, unvanını korumayı başardı #2

    Birbirlerine meydan okudular

    Tyson Fury, maç sonu ringe çıkan Usyk'e meydan okuyarak gelecek yıl için muhtemel karşılaşmaların sinyalini verdi.

    Tyson Fury, unvanını korumayı başardı #3


    Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları tepki topladı
    Medya

    Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları tepki topladı

    Güngören'de sokak ortasındaki kavga kamerada
    3. Sayfa

    Güngören'de sokak ortasındaki kavga kamerada

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir