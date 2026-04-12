A Milli Kadın Hentbol Takımı, Danimarka'ya kaybetti

2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup altıncı ve son maçında Danimarka ile A Milli Kadın Hentbol Takımı karşı karşıya geldi.

Kolding kentindeki Sydbank Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip, soyunma odasına 22-14 önde gitti.

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü sürdüren Danimarka, karşılaşmadan 39-22 galip ayrıldı.

MİLLİLER, GALİP GELEMEDİ

Milli takım, bu sonuçla grubu 6 mağlubiyetle tamamlarken, Danimarka tüm maçlarını kazanarak 6'da 6 yaptı.