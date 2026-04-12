Felipe Melo, taraftarlarla maçı izledi

Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın unutulmaz orta saha oyuncusu Felipe Melo, Kocaelispor maçını tribünden seyretti.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin davetlisi olarak İstanbul'a gelen Brezilyalı eski futbolcu, maç öncesinde ultrAslan'ın olduğu kuzey kale arkasında "sete" çıkarak tezahüratlarda bulundu.

Melo'ya sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.