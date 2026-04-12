Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a büyük destek

Yayınlama:
Haber Merkezi

Galatasaray taraftarı, Trabzonspor maçında büyük tepkiyle karşılaşan Uğurcan Çakır'a Kocaelispor maçı öncesi moral verdi.

Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, milli kaleci Uğurcan Çakır'a büyük destek verdi.

MORAL VERDİLER

Ligin 28. haftasında eski takımı Trabzonspor'a karşı forma giyen ve bordo-mavili taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşan Uğurcan'a Galatasaray taraftarı moral verdi.

"BU TARAFTAR SENİNLE GURUR DUYUYOR"

Uğurcan, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarın, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." tezahüratları yapıldı.

