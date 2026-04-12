Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a büyük destek

Galatasaray taraftarı, Trabzonspor maçında büyük tepkiyle karşılaşan Uğurcan Çakır'a Kocaelispor maçı öncesi moral verdi.
Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, milli kaleci Uğurcan Çakır'a büyük destek verdi.
MORAL VERDİLER
Ligin 28. haftasında eski takımı Trabzonspor'a karşı forma giyen ve bordo-mavili taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşan Uğurcan'a Galatasaray taraftarı moral verdi.
"BU TARAFTAR SENİNLE GURUR DUYUYOR"
Uğurcan, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarın, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." tezahüratları yapıldı.
