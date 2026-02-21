Luciano Spalletti'den Galatasaray maçı öncesi olay sözler!

Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Allianz Stadı'nda Como'yu konuk etti.

Müsabakanın 11. dakikasında Mergim Vojvoda'nın golüyle 1-0 öne geçen Como, ilk yarıyı üstün tamamladı.

Misafir takım, maçın 61. dakikasında Maxence Caqueret'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

"HER ŞEY DAHA DA ZORLAŞIYOR"

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Como'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Performans açısından ilk golün etkisi büyük oldu, bireysel baskılarla geri dönmeye çalışıyorsunuz ama onlar kaliteleri ve pas oyunlarıyla sizi oyundan düşürüyorlar. Sonra her şey daha da zorlaşıyor, on üçüncü kez ilk şutta gol yiyorsunuz ve bu da açıkça zorluklara yol açıyor.

"ÖZGÜVEN KAYBETTİK"

"Bu hatalar takımın psikolojisini de etkiliyor mu?" sorusuna İtalyan hoca, şu yanıtı verdi:

Elbette, heyecanını kaybettiğinde biraz kişilik ve özgüvenini de kaybedersin. Yaptığın hatalar hemen geriye düşmene neden olur ve zihinsel açıdan tepki vermek zorlaşır, oyuncuların kafasında sonuçlar için çok fazla baskı vardır ve bu da fark yaratır.

"İNANÇ KAYBOLDU"

"Tepki vermemeyi nasıl açıklıyorsunuz?" sorusunu Spalletti, şöyle cevapladı:

Her şey özgüvende ve bir şansınız olduğuna dair kendinizi ikna etmede yatıyor. Bu potansiyele sahip olduğumuza inanıyorduk, ama bugün de bu inanç kaybolduğunda, normalde olmayan bir şekilde sayısız pas hatası yaptık, bu baskıları hissediyoruz ve kapana kısılıyoruz.

"KALECİ DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİ"

"Kaleci Di Gregorio güvenini mi kaybetti?" sorusu karşısında deneyimli isim, şu ifadeleri kullandı:

Di Gregorio'nun takım arkadaşlarından daha fazla sorumluluğu yok, muhtemelen daha iyisini yapabilirdi ama bu topu kaybetmemeliydik, yaşanan durum her zaman ortak olarak paylaşılır.

"SEVİYE BUYSA KAYBEDERİZ"

"Şampiyonlar Ligi hakkı almanız zorlaşıyor mu?" sorusunu Spalletti, şöyle yanıtladı:

Bunu bizim inancımız belirleyecek, bu durumda rakibimiz kendimiziz. Zihinsel ve teknik açıdan işleri yoluna koyarsak, oynamaya devam ederiz, seviye buysa maçları kaybedersiniz ve hiçbir sonuç elde edemezsiniz.

"GALATASARAY MAÇINDA UMUDUMUZ OLMAZ"

Galatasaray maçı hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, şunları dedi:

Böyle oynamaya devam edersek, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında hiçbir umudumuz olmaz.

RÖVANŞ İTALYA'DA

Galatasaray, İstanbul'da 5-2 mağlup ettiği Juventus ile 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.