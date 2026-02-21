Wilfried Singo, 19 maç sonra 11'de

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Wilfried Singo, Konyaspor maçında 11'de başladı.

19 MAÇ SONRA 11'DE BAŞLADI

Son olarak 22 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Park'ta oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde 11'de görev alan Singo, bu müsabakada yaşadığı sakatlığının ardından uzun bir süre sahalardan uzak kaldı.

25 yaşındaki futbolcu, Konya karşılaşmasıyla da 19 maç sonra 11'de görev aldı.

ABDÜLKERİM'LE BİRLİKTE STOPER OYNADI

Okan Buruk, Wilfried Singo'yu Abdülkerim Bardakcı ile birlikte stoper olarak oynattı.