Bilal Çiloğlu, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Gürcistan'da devam eden 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nda heyecan başladı.

Tiflis Olimpik Spor Sarayı'ndaki şampiyonanın ikinci gününde milli sporculardan erkeklerde 73 kiloda Bilal Çiloğlu ile Muhammed Demirel, kadınlarda ise 57 kiloda Ayşenur Budak ile Hasret Bozkurt mücadele etti.

BİLAL'İN BRONZ MADALYA SERÜVENİ

Şampiyonada ay-yıldızlı judoculardan Bilal Çiloğlu, ilk turda Belaruslu Arseni Hladkikh'i yenerek ikinci turda Gürcü rakibi Mikheili Bakhbakhashvili ile karşılaştı.

Ev sahibi Gürcü rakibini de yoğun seyirci desteğine karşın yenmeyi başaran Bilal Çiloğlu, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Ethan Nairne'nin rakibi oldu.

Bilal Çiloğlu, bir ay önce Avusturya Grand Slam'da finalde yenildiği Ethan Nairne'yi Gürcistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Azerbaycanlı judocu Hidayet Heydarov'a mağlup olan Bilal Çiloğlu, bronz madalya maçında Kosovalı Akil Gjakova ile karşılaştı.

Kosovalı rakibini üstün bir oyunla yenmeyi başaran Bilal Çiloğlu, uzun süren sakatlık sürecinin ardından Avrupa'da önemli rakiplerine karşı "Ben hala devam ediyorum" diyerek bronz madalyanın sahibi oldu.

DUYGUSAL ANLAR

Bilal Çiloğlu'nun maçını izlemeye gelen Türk vatandaşlar ile eşi milli judocu Habibe Çiloğlu da maçtan sonra Bilal'e sevgi gösterisinde bulundu ve duygusal anlar da yaşandı.

3 MİLLİ SPORCU DAHA MÜCADELE ETTİ

Milli sporculardan Muhammed Demirel ise ilk turda İspanyol Anton Shuhalieiev'e mağlup olarak elendi.

Ay-yıldızlı kadın judoculardan Hasret Bozkurt da ilk turda Finlandiyalı rakibi Pihla Matikainen'e yenilerek organizasyona veda etti.

Şampiyonada ilk turda 2025 Büyükler Avrupa Şampiyonası 3'üncüsü İtalyan Veronica İtatoniolo ile karşılaşan Ayşenur Budak da rakibine yenilerek turnuvayı tamamladı.