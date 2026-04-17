Beşiktaş'a transfer olacak mı? İtalya'dan Edon Zhegrova iddiası

Süper Lig'de 4. sırada yer alan Beşiktaş'ta gelecek sezon adına transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Edon Zhegrova'nın İtalyan devi Juventus'ta kalmak istediği öne sürüldü.

TRANSFER GÖRÜŞMESİ YOK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Edon Zhegrova ile Beşiktaş arasında ileri seviyede bir transfer görüşmesi olmadığını iddia etti.

JUVENTUS'TA KALMAK İSTİYOR

Romano'nun aktardığı habere göre, Kosovalı oyuncunun şu anda Juventus'a odaklandığı ve kulüpte kalmak için elinden geleni yaptığı belirtildi.

YAZ DÖNEMİNDE KARAR VERECEK

Haberde, Zhegrova'nın geleceğiyle ilgili nihai kararın yaz transfer döneminde verileceği ifade edildi.

BU SEZON ETKİSİZ KALDI

Bu sezon Juventus'ta 21 maçta 447 dakika süre alan Kosovalı futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

14 milyon euro piyasa değeri bulunan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihinde sona erecek.