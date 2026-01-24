Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa'da tur atladı

- Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında Replasa Beti-Onak'ı 32-28 yenerek çeyrek finale yükseldi.
- İlk maçta da 25-24 galip gelen Bursa ekibi, toplamda üstünlük sağladı.
- Çeyrek finaldeki rakipleri, 27 Ocak'ta çekilecek kura ile belli olacak.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçının rövanşında İspanyol kulübü Replasa Beti-Onak'ı konuk etti.
Bursa'daki Nilüfer Belediye Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 15-15 tamamlandı.
BURSA EKİBİ SON 8'DE
Deplasmandaki ilk maçtan 25-24 galip ayrılan Bursa ekibi, rövanşı da 32-28 kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırdı.
RAKİP BELİRLENECEK
Bursa ekibinin çeyrek finaldeki rakibi, 27 Ocak Salı günü çekilecek kura sonucu belli olacak.