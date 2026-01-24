Abone ol: Google News

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa'da tur atladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 25-24 kazandığı EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçının rövanşında İspanyol kulübü Replasa Beti-Onak'ı 32-28 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 20:37
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa'da tur atladı
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında Replasa Beti-Onak'ı 32-28 yenerek çeyrek finale yükseldi.
  • İlk maçta da 25-24 galip gelen Bursa ekibi, toplamda üstünlük sağladı.
  • Çeyrek finaldeki rakipleri, 27 Ocak'ta çekilecek kura ile belli olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçının rövanşında İspanyol kulübü Replasa Beti-Onak'ı konuk etti.

Bursa'daki Nilüfer Belediye Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 15-15 tamamlandı.

BURSA EKİBİ SON 8'DE

Deplasmandaki ilk maçtan 25-24 galip ayrılan Bursa ekibi, rövanşı da 32-28 kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırdı.

RAKİP BELİRLENECEK

Bursa ekibinin çeyrek finaldeki rakibi, 27 Ocak Salı günü çekilecek kura sonucu belli olacak.

Eshspor Haberleri