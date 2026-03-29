Bursa Büyükşehir Belediyespor, PAOK'u devirdi

Yayınlama:
Bursa Büyükşehir Belediyespor, PAOK'u devirdi
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın PAOK takımına 34-29 yenilmesine rağmen ilk maçtaki gol averajıyla yarı finale yükseldi.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın PAOK takımı ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, 34-29 yenilmesine rağmen ilk maçtaki gol averajıyla yarı finale yükseldi.

Selanik kentinde Mikra 3 Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini ev sahibi takım, 15-11 önde tamamladı.

TEMSİLCİMİZ YARI FİNALDE

Bursa'da oynanan ilk maçta rakibine 36-30 üstünlük kuran Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu avantajla yarı finalist oldu.

