Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik gerçekleşti

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Eyüp Aydın'ın yerine Hamza Akman dahil edildi.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 31 Mart Salı günü deplasmanda Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçının aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, aday kadrodan Eyüp Aydın çıkarılırken Pendikspor forması giyen Hamza Akman kadroya dahil edildi.
ADAY KADRO
Millilerin Hırvatistan maçının aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Jankat Yılmaz (Eyüpspor), Deniz Ertaş (Konyaspor), Mert Furkan Bayram (Sarıyer)
Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Sivasspor), Hamza Güreler (Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)
Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Braga), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino), Baran Ali Gezek (Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Hamza Akman (Pendikspor)
Forvet: Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Semih Kılıçsoy (Cagliari)