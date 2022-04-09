Cezayir'de 19. Akdeniz Oyunları hazırlığı

Cezayir'in Oran kentinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek 2022 Akdeniz Oyunları, 25 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 5 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.