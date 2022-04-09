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    Cezayir'de 19. Akdeniz Oyunları hazırlığı

    Cezayir'in Oran kentinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek 2022 Akdeniz Oyunları, 25 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 5 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.
    • AA
    • 09.04.2022 - 00:09
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    Cezayir'de 19. Akdeniz Oyunları hazırlığı

    Akdeniz'e kıyı ülkelerin katıldığı oyunlar, 4 yılda bir düzenleniyor. 18. Akdeniz Oyunları, İspanya’nın Tarragona kentinde 22 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmıştı. Türkiye, İspanya'da düzenlenen Tarragona 2018 Akdeniz Oyunları'na 345 sporcuyla katılmıştı.

    TÜRKİYE, 2018'DE ÜÇÜNCÜ OLŞMUŞTU

    2018 Akdeniz Oyunları’nda 31'i altın, 25'i gümüş, 39'u bronz 95 madalya kazanan Türkiye, madalya sıralamasında İtalya (155) ve İspanya’nın (120) ardından 26 ülke arasında üçüncü olmuştu.

    Cezayir de 19. Akdeniz Oyunları hazırlığı #1


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