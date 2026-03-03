David Ginesta Montes: Avrupa hentboluna biraz daha yaklaşabilmek düşüncesindeyiz

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2026 Kadınlar EHF EURO Cup kapsamında Çekya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın saat 19.00’da Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Kadın Hentbol Takımı Baş Antrenörü David Ginesta Montes ve takım kaptanı Nurceren Akgün Göktepe, Avrupa şampiyonasına katılmayı hedeflediklerini söyledi.

"GENÇ SAYILABİLECEK BİR JENERASYONUMUZ VAR"

Toplantıda konuşan Baş Antrenör David Ginesta Montes, "Tüm maçlar gibi önümüzdeki iki Çekya maçı da bizim için çok önemli. Genç sayılabilecek bir jenerasyonumuz, kadromuz var. Bizim için önemli olan bu kadroyla neler yapabileceğimizi göstermek ve en verimli şekilde bu maçları tamamlamak. Yapabileceklerimizin neler olduğunu görmeye çalışacağız. Geçtiğimiz yıl bir hazırlık turnuvasında Çekya ile karşılaştık. Karşılıklı olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Oynayacağımız iki maçın da sıkı maçlar olacağını biliyoruz" dedi.

"TÜRK HENTBOLU İLE AVRUPA HENTBOLUNU BİRBİRİNE ADAPTE EDEBİLMEK DÜŞÜNCESİNDEYİZ"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Montes, kadroyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Oluşturduğum kadrodan dolayı çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Genç oyunculardan eklemeler yaptık, alt jenerasyondan takıma eklemeler yaptık. Çünkü bunu da yapmak istiyorduk. Daha uzun boylu, daha fizikli çocuklarımız iyi ki varlar ve onları seçtik. Çünkü Avrupa hentboluna yaklaşabilmek, biraz daha Türk hentbolu ile Avrupa hentbolunu birbirine adapta edebilmeyi hedefliyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızın da en verimli şekilde kadroya katkı sağlayacaklarına eminim. Bu hafta için Aslı ve Buğu bizimle birlikte değiller, sakatlıkları var, tedavileri devam ediyor" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN ASIL HEDEF ÖNÜMÜZDEKİ AVRUPA ŞAMPİYONASI"

Gelişen bir takım olduklarını dile getiren David Ginesta Montes, "Bizim için asıl hedef önümüzdeki Avrupa Şampiyonası. Bu yüzden de bütün milli aralarda, o büyük oyuncu havuzunun içerisinden o an için en efektif kullanabileceğimiz sporcuları seçiyorum. Ama aslında hepsinin farkındayım, hepsiyle ilgileniyorum. Milli takımın kapıları her zaman her oyuncu için açık. Bunu hep söylüyoruz. O an için fiziksel olarak durumu iyi olan oyuncularımız kimlerse kadroyu onlardan oluşturuyoruz. Teknik ve taktiğin dışında o an için fiziksel yeterlilik de bizim için önemli bir kıstas oluyor. Önümüzdeki Kasım ayında oynayacağımız maçlar için de büyük havuzdan gerçekten kimler hazırsa bizimle beraber olacaklar. O süreye kadar bütün oyuncular sistemimizi biliyor olacaklar. Oluşturmaya çalıştığımız en önemli şey bu" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN ÇOK ÇALIŞIYORUZ, ÇOK EMEK VERİYORUZ"

Takım kaptanı Nurceren Akgün Göktepe ise, "Geçen yıl Eylül ayında dostluk müsabakasında Çekya ile karşılaşmıştık. İki takım da birbirini çok iyi biliyor. Teknik ve taktik anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Gerçekten çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapıp maçı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"EVİME TEKRAR DÖNMÜŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Kastamonu Belediyespor’da üç yıl oynadığını hatırlatan Göktepe, "Evime tekrar dönmüş gibi hissediyorum. Burada çok güzel 3 sezon geçirmiştim. Kastamonu insanını, buradaki hentbol kültürünü çok seviyorum. Kastamonu halkı hentbolu gerçekten çok yakından takip ediyor ve çok iyi biliyorlar. Tekrar milli takımla buraya döndüğüm için çok mutluyum. Yarın da bizi yalnız bırakmayacaklarını, bizleri destekleyeceklerini biliyorum. Umarım onların önünde 2 puanı da alıp buradan Çekya’ya gideriz" dedi.