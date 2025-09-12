Abone ol: Google News

Dünya Güreş Şampiyonası, Hırvatistan'da başlayacak

13-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda 10'ar sıklette yapılacak.

Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 18:20
Dünya Güreş Şampiyonası yarın Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de başlayacak.

Zagreb Arena'da 13-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyona erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda 10'ar sıklette yapılacak.

Şampiyonaya 30 sporcuyla katılacak milli takım, tüm kilolarda madalya mücadelesi verecek.

Yaklaşık 900 sporcunun katılacağı organizasyonda müsabakalar erkekler serbest stilde 13-16 Eylül, kadınlarda 15-18 Eylül, grekoromen stilde ise 18-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Erkekler serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada yarın 61, 70, 86 ve 125 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak.

MİNDERE ÇIKACAK SPORCULAR

Hırvatistan'ın ilk kez ev sahipliği yapacağı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak milli sporcular şöyle:

Erkekler serbest stil

57 kilo: Yusuf Demir

61 kilo: Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Cavit Acar

70 kilo: Haydar Yavuz

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Alperen Tokgöz

97 kilo: Resul Güne

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu

57 kilo: Emine Çakmak

59 kilo: Bediha Gün

62 kilo: Selvi İlyasoğlu

65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak

68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

72 kilo: Nesrin Baş

76 kilo: Elmira Yasin

Grekoromen

55 kilo: Muhammet Emin Çakır

60 kilo: Enes Başar

63 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Selçuk Can

77 kilo: Ahmet Yılmaz

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Hasan Berk Kılınç

97 kilo: Abdulkadir Çebi

130 kilo: Muhammet Hamza Bakır

