Dünyanın en güçlü kadını seçilmişti: Erkek olduğu ortaya çıktı!

- ABD'de düzenlenen yarışmada Dünyanın En Güçlü Kadını unvanını kazanan Jammie Booker'ın erkek olduğu ortaya çıktı.
- Organizatörler, Booker'ı diskalifiye etti ve unvanını geri aldı.
- Diskalifiyenin ardından yarışma sıralaması yeniden düzenlenecek.
ABD Teksas eyaletinde düzenlenen yarışmada rakiplerini geride bırakan Jammie Booker, Dünyanın En Güçlü Kadını unvanının sahibi oldu.
Ancak Booker'la ilgili asıl olay birkaç gün sonra yaşandı...
Booker'ın, yarışmayı kazanmasından sadece birkaç gün sonra diskalifiye edildi açıklandı.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADINI SEÇİLDİ
New York Post'un haberine göre, Booker'ın, erkek olarak doğduğu ve bunu organizatör yetkililerine bildirmediği ortaya çıktı.
Booker'ın, sporcuların doğumdaki cinsiyetlerine uygun kategoride yarışmaları gerektiği açıkça belirtilmesine rağmen yarışma kurallarını ihlal ettiği belirtildi.
ERKEK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Booker, erkek olarak doğduğunun öğrenilmesinin ardından organizatörler tarafından diskalifiye edildi ve ünvanı elinden alındı.
Organizatörler, diskalifiyenin ardından sıralamanın buna göre değiştirileceğini açıkladı.
ÜNVANI ELİNDEN ALINDI
Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, yarışma öncesinde veya sırasında bu durum bilinseydi, sporcunun kadınlar kategorisinde yarışmasına baştan izin verilmeyeceği söylendi.