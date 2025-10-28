İkra Kayır ve Berkay Erer, Dünya Tekvando Şampiyonası'na veda etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın beşinci gününde milli sporcularımız mücadele etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, 181 ülkeden 989 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kadınlar 67 kiloda İkra Kayır ve erkekler 68 kiloda Berkay Erer tatamiye çıktı.

VEDA ETTİLER

İlk turu maç yapmadan geçen İkra Kayır, ikinci turda Fildişi Sahili'nden Ruth Gbagbi'yi yendikten sonra üçüncü turda Mısırlı rakibi Aya Shehata'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Berkay Erer de ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Güney Koreli rakibi Yuhyeon Seong'a mağlup olarak elendi.

5 MADALYA KAZANDIK

Türkiye'nin, turnuvada beş günün ardından 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalyası bulunuyor.

Şampiyonanın altıncı gününde kadınlar 62 kiloda Şevval Çakal, erkekler 58 kiloda Yusuf Badem mücadele edecek.