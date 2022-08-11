İslami Dayanışma Oyunları'nda 11 Ağustos Perşembe müsabaka programı!

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Konya'nın ev sahipliğinde devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda heyecan devam ediyor.İşte günün progamı..

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 11 Ağustos Perşembe günü yapılacak müsabakaların programı merak konusu oldu.

Birçok spor dalında onlarca mücadelenin yapılacağı İslami Dayanışma Oyunları'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor.Sporcuların madalya mücadelesi verdiği birbirinden zorlu müsabakalar spor severler tarafından yakından takip ediliyor.

Konya'nın ev sahipliğini üstlendiği 5. İslami Dayanışma Oyunları büyük ilgiyle takip ediliyor.İşte 11 Ağustos 2022 müsabaka programı;