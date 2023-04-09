Mete Gazoz, İngiltere'de bronz madalyanın sahibi oldu Milli okçu Mete Gazoz, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Grand Prix 1. Ayak müsabakalarında bronz madalya kazandı.

AA

Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyat Oyunları'nda tarihi performans göstererek altın madalyanın sahibi olan Mete Gazoz, başarılarına devam ediyor. Milli Sporcu, Avrupa Grand Prix 1. Ayak müsabakalarında bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lilleshall kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Mete Gazoz, erkekler klasik yay çeyrek finalinde Alman Felix Wieser'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Alman rakibini yendi

Yarı finalde Hollandalı Steve Wijler ile karşılaşan ay-yıldızlı sporcu, rakibine 6-4 yenildi.

Mete Gazoz, Alman Maximilian Weckmueller ile bronz madalya mücadelesi verdi. Rakibini 7-3 mağlup eden Mete, bronz madalyaya uzandı.