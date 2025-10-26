Milli güreşçilerden Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 2 madalya

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sırbistan'da Novi Sad kentinde düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası sürüyor.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre serbest stil 79 kiloda mücadele eden milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak, yarı finalde bireysel şampiyonaya katılan Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski'yi 5-2 mağlup ederek finale yükseldi.

MİLLİ GÜREŞÇİLERDEN GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYA

İbrahim Metehan, final müsabakasında Amerikalı rakibi Levi David Haines'e kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Hakan Büyükçingil ise üçüncülük mücadelesinde Amerikalı Daniel Paul Herrera'yı mağlup ederek bronz madalya elde etti.