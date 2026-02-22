Abone ol: Google News

Nilüfer Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı sahaya çıktı.

Nilüfer Belediyespor, son 16 turunda deplasmanda 29-26 yenildiği ilk maçın rövanşında, Çekya temsilcisi SKKP Hentbol'u konuk etti.

Üçevler Spor Salonu'nda yapılan ve ilk yarısını 16-16 berabere kapattığı maçı ev sahibi ekip, 32-28 kazandı.

NİLÜFER BELEDİYESPOR ÇEYREK FİNALDE

Nilüfer Belediyespor, bu sonuçla EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselirken SKKP Hentbol, elendi.

