Nilüfer Belediyespor'un EHF Erkekler Avrupa Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalindeki Macar ekibi MOL Tatabanya ile eşleşti.
Avrupa hentbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonu EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda son 8 eşleşmeleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finale yükselen Nilüfer Belediyespor, Macaristan'ın MOL Tatabanya takımıyla tur mücadelesi verecek.
MAÇ TARİHLERİ
Çeyrek finalde ilk karşılaşmalar 28-29 Mart, rövanşlar 4-5 Nisan tarihlerinde oynanacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
İlk maça deplasmanda, rövanşa ise sahasında çıkacak Bursa ekibi, tur atlaması halinde Izvidac (Bosna Hersek)-Karvina (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
