EuroLeague'de 29. haftanın perdesi yarın açılacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde 29. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 29. hafta, yarın ve 26 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.
Avrupa Ligi'nin 29'uncu haftası, aynı zamanda Türk takımlarıyla Sırp ekiplerini karşı karşıya getirecek.
FENERBAHÇE, PARTIZAN'I KONUK EDECEK
Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe, haftanın açılış maçında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan'ı İstanbul'da ağırlayacak.
ANADOLU EFES, KIZILYILDIZ DEPLASMANINDA
Anadolu Efes ise bir başka Sırbistan takımı Kızılyıldız'a Belgrad'da konuk olacak.
LİGDEKİ DURUMLARI
Fenerbahçe geride kalan 27 haftada 20 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak ligin lideri konumunda bulunurken, 9 galibiyet, 19 yenilgi yaşayan Anadolu Efes ise 17. basamakta yer alıyor.
29. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın:
20.45 Fenerbahçe-Partizan (Sırbistan)
21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Olympiacos (Yunanistan)
22.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Anadolu Efes
22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Barcelona (İspanya)
26 Şubat Perşembe:
20.00 Dubai Basket (Birleşik Arap Emirlikleri)-LDLC ASVEL (Fransa)
21.30 Monaco (Fransa)-Maccabi Rapid (İsrail)
22.05 Hapoel IBI (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
22.15 Panathinaikos (Yunanistan)-Paris Basketball (Fransa)
22.30 Baskonia (İspanya)-Valencia Basket (İspanya)
22.45 Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)