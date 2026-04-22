Nuray Güngör, Avrupa Şampiyonası'nda 4'üncü oldu

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 69 kiloda mücadele eden milli sporcu Nuray Güngör, toplamda 4'üncülüğü elde etti.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.
Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kadınlar 69 kilo yarışması yapıldı.
Koparmada 102 kiloluk kaldırışıyla 6'ncı, silkmede 126 kiloyla 4'üncü sırayı alan Nuray Güngör, toplam 228 kiloya ulaşarak şampiyonayı 4'üncü sırada tamamladı.
VALODZKA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Tarafsız sporcu statüsündeki Belaruslu Siuzanna Valodzka, toplam 237 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu.
