Türkiye, buz hokeyinde Türkmenistan'a şans tanımadı

Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Türkmenistan'ı 6-4 yendi.
Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında Türkmenistan ile karşı karşıya geldi.
Milliler, rakibini 6-4'lük skorla mağlup etmeyi başardı.
Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini, Bertan Demirdelen (2), Fatih Faner, Fatih Taygar, Ferhat Bakal ve Osman Çolak attı.
SIRADAKİ RAKİP GÜNEY AFRİKA
Ay-yıldızlı takım, üçüncü maçını 16 Nisan Perşembe günü saat 21.00'da ev sahibi Güney Afrika ile oynayacak.
