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    Brezilya-Güney Kore maçıyla Stadyum 974'e veda edildi

    Dünya Kupası'nın dikkat çekici statlarından olan Stadyum 974, Brezilya-Güney Kore maçıyla son kez kullanıldı.
    • 06.12.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 15:10
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    Brezilya-Güney Kore maçıyla Stadyum 974'e veda edildi

    Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en dikkat çekici statlarından birisi olan 974, Brezilya-Güney Kore maçıyla turnuvaya veda etti.

    İlk sökülebilir tesis olarak tarihe geçti

    Katar'ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek tasarlanan Stat 974, Dünya Kupası tarihinin ilk sökülebilir tesisi olmasıyla tarihe geçti.

    İngiliz-İspanyol ortaklığı tarafından inşa edilen iki katlı stada ismini veren 974 sayısı, hem Katar'ın uluslararası arama kodu hem de inşaat sırasında kullanılan nakliye konteynerlerinin tam sayısı.

    Brezilya-Güney Kore maçıyla Stadyum 974 e veda edildi #1

    Söküleceği tarih açıklanmadı

    Stadın ne zaman söküleceği ve nasıl değerlendirileceği henüz açıklanmadı. Ancak 2024 Asya Kupası'na da ev sahipliği yapacak Katar'ın, o tarihe kadar stadı değerlendirmesi de mümkün.

    Brezilya-Güney Kore maçıyla Stadyum 974 e veda edildi #2

    Turnuvada şu ana kadar 7 maçın oynadığı 40 bin kişilik Stat 974'te alınan sonuçlar şöyle:

    Meksika-Polonya: 0-0

    Portekiz-Gana: 3-2

    Fransa-Danimarka: 2-1

    Brezilya-İsviçre: 1-0

    Polonya-Arjantin: 0-2

    Sırbistan-İsviçre: 2-3

    Brezilya-Güney Kore: 4-1

    Brezilya-Güney Kore maçıyla Stadyum 974 e veda edildi #3


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