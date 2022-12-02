Dünya Kupası'ndan elenen Almanya ülkesinde gündem oldu

2022 Katar Dünya Kupası'nda Almanya'nın Japonya ve İspanya'nın ardından 3. olarak E grubundan çıkamaması, basın tarafından sert eleştirilere neden oldu.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun üçüncü ve son maçında Hansi Flick'in ekibi Almanya ile Luis Suarez'in yönetimindeki Kosta Rika, Al Bayt Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele 4-2 Almanya'nın üstünlüğüyle bitse de İspanya'nın Japonya'ya 2-1 mağlup olmasıyla 2014 Dünya Şampiyonu Panzerler, turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Dünya Kupası'nın favorilerinden Almanya'nın gruptan çıkamaması, ülke medyasında geniş yer aldı. Alman medyası, milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi manşetlerine taşıdı.

"Utanç verici çıkış"

Bild gazetesi,"Utanç verici çıkış" başlığını kullanırken, 1 Aralık 2022'de, bir zamanlar büyük ve gururlu bir futbol ulusunun sonuna tanıklık edildiği belirtildi.

Dört kez Dünya Şampiyonu, üç kez Avrupa Şampiyonu olan Almanya'nın acı gerçekle yüzleştiğine işaret edilerek, 2018'in ardından 2022'de de gruptan çıkılamadığına dikkat çekildi.

"Büyük bir futbol ulusunun kötü sonu"

Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Büyük bir futbol ulusunun kötü sonu" başlığıyla verdiği haberde, "2014'teki Dünya Kupası şampiyonluğundan bu yana işler kötüye gitti. Dünyanın zirvesine dönüş milli takım için sadece bir illüzyon. Katar'daki Dünya Kupası fiyaskosunun ardından birçok soru ortaya çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

"Dünya şampiyonluğundan sorunlu çocuğa"

Tagesschau internet sitesi de, "Dünya şampiyonluğundan sorunlu çocuğa" başlığını kullandı.

Sitenin haberinde, 2014 yılında dünya şampiyonu olan Almanya'nın, üst üste ikinci kez gruplarda elendiği ifade edilerek, sekiz yılda dünya şampiyonundan sorunlu çocuğa düşüşün nedenleri ve rakamları okuyuculara aktarıldı.

"Büyük karmaşaya uyan sonuç"

B.Z gazetesi de "Lanet felaket" başlığını manşetine taşıdı. Gazete haberinde tüm bu yaşananların sorumluları olarak federasyon, teknik direktör ve milli takım oyuncularını gösterdi. Süddeutsche Zeitung ise haberinde, "Büyük karmaşaya uyan sonuç." başlığını kullandı.

Haberde Almanya Milli Takımı'nın hataları irdelendi ve bu kötü sonucun teknik direktör Hansi Flick'in geleceğinin sorgulanmasına yol açabileceği ifade edildi.

"Bu bir fiyasko"

Eski milli futbolcu Holger Badstuber ise Almanya'nın Katar'daki Dünya Kupası'nda ilk turda elenmesine çok sert eleştirilerle yöneltti. "Stuber eurosport" adlı internet sitesi için yazdığı köşe yazısında Badstuber, "Bu bir fiyasko. Zayıf, utanç verici, değersiz, hayal kırıklığı." ifadelerine yer verdi.