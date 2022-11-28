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Faslılar, Belçika galibiyetini Esenyurt'ta kutladı
Dünya Kupası'nda Fas'ın Belçika'yı yenerek 24 yıl sonra kupa maçında galip gelmesi, Esenyurt'taki Faslıları sevince boğdu.
- Haber Merkezi
- 28.11.2022 - 08:44
- Güncelleme : 28.11.2022 - 08:59
2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda mücadele eden Fas, ikinci maçında Belçika'yı 2-0 yendi.
Karşılaşmadan çıkan sonuç İstanbul Esenyurt'taki Faslıları da sokaklara döktü.
24 yıl sonra galip geldiler
Fas uyruklu vatandaşlar, park ve meydanlarda bir araya gelerek Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra gelen galibiyeti kutladı.
DHA'nın haberine göre; ellerinde meşalelerle tezahürat yapan Faslıların sevinç gösterileri cep telefonu kameralarınca görüntülendi.
Faslılar, Belçika galibiyetini Esenyurt'ta kutladı ViDEO