Fas'tan tarihe geçen galibiyet

2022 Dünya Kupası'nda güçlü rakibi Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselerek tarihi bir başarı yakalayan Fas, bu başarısıyla Afrika tarihine geçti.

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile Portekiz kozlarını paylaştı.

Brezilya'nın Hırvatistan'a elenmesinin ardından çeyrek finalde bir şok da Portekiz yaşadı. Turnuvanın sürpriz takımı Fas, Youssef En Nesyri'nin golüyle tarih yazarak yarı final biletini aldı.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan Fas, bir adım ileri giderek ilk kez yarı final oynama şansı kazandı.

Fas hem ülkesinin hem de bulunduğu Afrika kıtası adına da tarih yazdı. Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.

Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Avrupa ve Güney Amerika dışındaki üçüncü ülke oldu

Daha önce Kamerun (1990), Senegal (2002) ve Gana (2010) çeyrek finale yükselmiş; ancak turnuvaya veda etmişlerdi.

Fas ayrıca, Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Avrupa ve Güney Amerika dışındaki üçüncü ülke oldu.

Amerika Birleşik Devletleri (1930) Güney Kore (2002) Fas (2022)