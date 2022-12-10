Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
325.194
0.26%
BTXN Coin
4.95
-1.78%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Fas'tan tarihe geçen galibiyet

    2022 Dünya Kupası'nda güçlü rakibi Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselerek tarihi bir başarı yakalayan Fas, bu başarısıyla Afrika tarihine geçti.
    • 10.12.2022 - 21:20
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 21:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fas'tan tarihe geçen galibiyet

    2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile Portekiz kozlarını paylaştı.

    Brezilya'nın Hırvatistan'a elenmesinin ardından çeyrek finalde bir şok da Portekiz yaşadı. Turnuvanın sürpriz takımı Fas, Youssef En Nesyri'nin golüyle tarih yazarak yarı final biletini aldı.

    Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu

    Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan Fas, bir adım ileri giderek ilk kez yarı final oynama şansı kazandı.

    Fas hem ülkesinin hem de bulunduğu Afrika kıtası adına da tarih yazdı. Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.

    Fas tan tarihe geçen galibiyet #1

    Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Avrupa ve Güney Amerika dışındaki üçüncü ülke oldu

    Daha önce Kamerun (1990), Senegal (2002) ve Gana (2010) çeyrek finale yükselmiş; ancak turnuvaya veda etmişlerdi.

    Fas ayrıca, Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Avrupa ve Güney Amerika dışındaki üçüncü ülke oldu.

    Amerika Birleşik Devletleri (1930)  Güney Kore (2002) Fas (2022)

    Fas tan tarihe geçen galibiyet #2


    AÖL online sınav giriş ekranı! AÖL sınavına nasıl giriş yapılır? AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta?
    Eğitim

    AÖL online sınav giriş ekranı! AÖL sınavına nasıl giriş yapılır? AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta?

    Fas'tan tarihe geçen galibiyet
    Dünya Kupası

    Fas'tan tarihe geçen galibiyet

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir