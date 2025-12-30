FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep FIFA, 2026 Dünya Kupası için yapılan bilet başvurusunun 1930'dan bu yana düzenlenen 22 organizasyondaki toplam 964 maçın seyirci sayısının tam 3,4 katı olduğunu duyurdu.

Göster Hızlı Özet FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet talebinin tarihin en yüksek seviyesi olan 150 milyonu aştığını açıkladı.

200'den fazla ülkeden yapılan başvurular, sunulan koltuk kapasitesinin 30 katını geçti.

Bu talep, önceki organizasyonlardaki toplam seyirci sayısının 3,4 katı olarak belirtildi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası için 150 milyonu geçen bilet talebiyle tarihin en yüksek başvuru sayısına ulaşıldığını açıkladı. FIFA'dan yapılan açıklamada, 11 Aralık'ta başlayan satışlarda 200'den fazla ülkeden bilet talebinde bulunulduğu ve doğrulanmış kredi kartı verilerine göre 2026 Dünya Kupası biletlerine gelen başvuru sayısının sunulan koltuk kapasitesinin 30 katından fazla olduğu belirtildi. 3,4 KATI BİLET BAŞVURUSU Açıklamada, bilet başvurularının 1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'ndaki toplam 964 maçın seyirci sayısının tam 3,4 katı olduğu aktarıldı. 11 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

