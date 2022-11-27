Kevin De Bruyne: Dünya Kupası'nı kazanma şansımız yok

Belçika'nın yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne, Dünya Kupası'nı kazanma şanslarının olmadığını söyledi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası devam ediyor.

Belçika'nın yıldız ismi Kevin De Bruyne, Dünya Kupası'nı kazanma şanslarının olmadığını söyledi.

"İyi bir takımız ama zaman geçiyor ve yaşlanıyoruz"

Fas maçı öncesi verdiği röportajda turnuvadaki şanslarını değerlendiren De Bruyne, "Bence Dünya Kupası'nı kazanma şansımız yok. 2018'de şansımız vardı ama olmadı. Bazı oyuncularımızı da kaybettik, yeni isimler geliyor ama 2018'deki gibi değiller. İyi bir takımız ama zaman geçiyor ve yaşlanıyoruz." diye konuştu.





"Daha iyisini yapabiliriz"

Uzun süredir en iyi futbollarını oynamaktan uzak olduklarını da itiraf eden yıldız isim, "Takım olarak daha iyisini yapabileceğimizi, potansiyelimizin şuankinden daha yüksek olduğunu biliyorum." açıklamasını yaptı.

De Bruyne 2010 yılından bu yana ülkesinin milli takımında forma giyerken 25 gol ve 46 asistle katkı verdi.



