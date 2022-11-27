Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.400
-0.03%
BTXN Coin
5.79
-0.68%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Kevin De Bruyne: Dünya Kupası'nı kazanma şansımız yok

    Belçika'nın yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne, Dünya Kupası'nı kazanma şanslarının olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kevin De Bruyne: Dünya Kupası'nı kazanma şansımız yok

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası devam ediyor.

    Belçika'nın yıldız ismi Kevin De Bruyne, Dünya Kupası'nı kazanma şanslarının olmadığını söyledi.

    "İyi bir takımız ama zaman geçiyor ve yaşlanıyoruz"

    Fas maçı öncesi verdiği röportajda turnuvadaki şanslarını değerlendiren De Bruyne, "Bence Dünya Kupası'nı kazanma şansımız yok. 2018'de şansımız vardı ama olmadı. Bazı oyuncularımızı da kaybettik, yeni isimler geliyor ama 2018'deki gibi değiller. İyi bir takımız ama zaman geçiyor ve yaşlanıyoruz." diye konuştu.

    Kevin De Bruyne: Dünya Kupası nı kazanma şansımız yok #1

    "Daha iyisini yapabiliriz"

    Uzun süredir en iyi futbollarını oynamaktan uzak olduklarını da itiraf eden yıldız isim, "Takım olarak daha iyisini yapabileceğimizi, potansiyelimizin şuankinden daha yüksek olduğunu biliyorum." açıklamasını yaptı.

    De Bruyne 2010 yılından bu yana ülkesinin milli takımında forma giyerken 25 gol ve 46 asistle katkı verdi.

    Kevin De Bruyne: Dünya Kupası nı kazanma şansımız yok #2


    Taksiciler en az yüzde 50 zam istiyor
    İç Haber

    Taksiciler en az yüzde 50 zam istiyor

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    İlham Aliyev: Türk ordusu yalnız değildir
    Dünya

    İlham Aliyev: Türk ordusu yalnız değildir

    Görüş Bildir