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    Sabiri, serbest vuruştan Courtois'yı avladı

    Sabiri, serbest vuruştan Courtois'yı avladı

    2022 Katar Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Fas, Belçika'yı 2-0 mağlup etti. Fas'a galibiyeti getiren gollerden ilkini frikikten Abdelhamid Sabiri şık bir vuruşla kaydetti.
    • 27.11.2022 - 18:11
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 18:26
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun ikinci maçları başlarken Roberto Martinez'in ekibi Belçika ile Hoalid 'in yönetimindeki Fas Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele Fas'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Afrika ekibinin gollerini Abdelhamid Sabiri ve Zakaria Aboukhlal attı.

    Sabiri serbest vuruştan golü buldu

    73. dakikada sol kanattan sol çizigiye yakın yerden kullanılan frikikte topun başına geçen Sabiri sağ ayağıyla direkt kaleye vurdu, yerden seken top kaleci Courtois'nın sağından ağlarla buluştu.

    Sabiri, serbest vuruştan Courtois yı avladı #1

    Oyuna sonradan girdi

    İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria forması giyen Abdelhamid Sabiri, karşılaşmanın 68. dakikasında Selim Amallah yerine oyuna dahil oldu ve takımı Fas'a galibiyeti getiren gollerden birini kaydetti.

    Sabiri, serbest vuruştan Courtois yı avladı #2

    Ziyech'in golü iptal oldu

    45+2'de Hakim Ziyech, Fas adına serbest vuruştan topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bozan isim Saiss oldu.

    Sabiri, serbest vuruştan Courtois yı avladı #3


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