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    Barcelona evinde farklı kazandı

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin 11. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao'yu 4-0 yendi.
    • 24.10.2022 - 02:46
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    Barcelona evinde farklı kazandı

    Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, Ousmane Dembele (Dk. 12), Sergi Roberto (Dk. 18) ve Robert Lewandowski'nin (Dk. 22) golleriyle ilk 22 dakikada Athletic Bilbao karşısında 3-0 öne geçti.

    İlk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci yarı Dembele noktayı koydu

    İkinci yarının 73. dakikasında kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü atan Dembele sahanın en iyi oyuncusu olarak öne çıktı.

    Barcelona evinde farklı kazandı #1

    Gavi ve Serginho sakatlandı, Barça son anlarda 10 kişi kaldı

    AA'nın haberine göre; karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Gavi ve Sergi Roberto, Barcelona'nın farklı galibiyet aldığı gecenin tek kötü haberi oldu.

    Katalan takımı, oyuncu değişikliği hakkının hepsini kullandığından 85. dakikada Sergi Roberto sakatlanınca son dakikalarda sahada 10 kişi kaldı.

    Barcelona evinde farklı kazandı #2

    Lewandowski gol krallığı yarışında önde

    Bilbao karşısında aldığı galibiyetle puanını 28'e çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in (31) ardından 2. sıradaki yerini korudu.

    Athletic Bilbao ise 18 puanla 6. sıraya geriledi.

    Diğer yandan ligde gol sayısını 12'ye çıkaran Barcelona'nın Polonyalı futbolcusu Lewandowski gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.


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