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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
- 09.09.2022 - 02:27
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk gahta maçları sona erdi.
Demir Grup Sivasspor, G Grubu'ndaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.
Nice-Köln maçı öncesi tribünler karıştı
AA'nın haberine göre; D Grubu'nda oynanması planlanan ancak tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendiği açıklanan Nice-Köln maçı, UEFA güvenlik toplantısının ardından 1 saat gecikmeli olarak başladı. Karşılaşma, Steffen Tigges ve Andy Delort'ün karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.
Başakşehir'den 4 gollü başlangıç
Başakşehir, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında İskoçya'nın Hearts takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Fiorentina (İtalya) - RFS (Letonya): 1-1
Hearts (İskoçya) - Başakşehir: 0-4
B Grubu:
Anderlecht (Belçika) - Silkeborg (Danimarka): 1-0
West Ham United (İngiltere) - FCSB (Romanya): 3-1
C Grubu:
Villarreal (İspanya)- Lech Poznan (Polonya): 4-3
Austria Wien (Avusturya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-0
D Grubu:
Slovacko (Çekya) - Partizan (Sırbistan): 3-3
Nice (Fransa)-Köln (Almanya): 1-1
E Grubu:
Dnipro (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1
Vaduz (Lihtenştayn) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
F Grubu:
Molde (Norveç) - Gent (Belçika): 0-0
Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Djurgarden (İsveç): 0-0
G Grubu:
Ballkani (Kosova) - CFR Cluj (Romanya): 1-1
Sivasspor - Slavia Prag (Çekya): 1-1
H Grubu:
Basel (İsviçre) - Pyunik (Ermenistan): 3-1
Slovan Bratislava (Slovakya) - Zalgiris (Litvanya): 0-0