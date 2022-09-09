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    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası tamamlandı. İşte sonuçlar..
    • 09.09.2022 - 02:27
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    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk gahta maçları sona erdi.

    Demir Grup Sivasspor, G Grubu'ndaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.

    Nice-Köln maçı öncesi tribünler karıştı

    AA'nın haberine göre; D Grubu'nda oynanması planlanan ancak tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendiği açıklanan Nice-Köln maçı, UEFA güvenlik toplantısının ardından 1 saat gecikmeli olarak başladı. Karşılaşma, Steffen Tigges ve Andy Delort'ün karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi nde gecenin sonuçları #1

    Başakşehir'den 4 gollü başlangıç

    Başakşehir, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında İskoçya'nın Hearts takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi nde gecenin sonuçları #2

    Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu:

    Fiorentina (İtalya) - RFS (Letonya): 1-1

    Hearts (İskoçya) - Başakşehir: 0-4

    B Grubu:

    Anderlecht (Belçika) - Silkeborg (Danimarka): 1-0

    West Ham United (İngiltere) - FCSB (Romanya): 3-1

    C Grubu:

    Villarreal (İspanya)- Lech Poznan (Polonya): 4-3

    Austria Wien (Avusturya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-0

    D Grubu:

    Slovacko (Çekya) - Partizan (Sırbistan): 3-3

    Nice (Fransa)-Köln (Almanya): 1-1

    E Grubu:

    Dnipro (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1

    Vaduz (Lihtenştayn) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

    F Grubu:

    Molde (Norveç) - Gent (Belçika): 0-0

    Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Djurgarden (İsveç): 0-0

    G Grubu:

    Ballkani (Kosova) - CFR Cluj (Romanya): 1-1

    Sivasspor - Slavia Prag (Çekya): 1-1

    H Grubu:

    Basel (İsviçre) - Pyunik (Ermenistan): 3-1

    Slovan Bratislava (Slovakya) - Zalgiris (Litvanya): 0-0


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