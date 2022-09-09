UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası tamamlandı. İşte sonuçlar..

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk gahta maçları sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, G Grubu'ndaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.

Nice-Köln maçı öncesi tribünler karıştı

AA'nın haberine göre; D Grubu'nda oynanması planlanan ancak tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendiği açıklanan Nice-Köln maçı, UEFA güvenlik toplantısının ardından 1 saat gecikmeli olarak başladı. Karşılaşma, Steffen Tigges ve Andy Delort'ün karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

Başakşehir'den 4 gollü başlangıç

Başakşehir, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında İskoçya'nın Hearts takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Fiorentina (İtalya) - RFS (Letonya): 1-1

Hearts (İskoçya) - Başakşehir: 0-4

B Grubu:

Anderlecht (Belçika) - Silkeborg (Danimarka): 1-0

West Ham United (İngiltere) - FCSB (Romanya): 3-1

C Grubu:

Villarreal (İspanya)- Lech Poznan (Polonya): 4-3

Austria Wien (Avusturya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-0

D Grubu:

Slovacko (Çekya) - Partizan (Sırbistan): 3-3

Nice (Fransa)-Köln (Almanya): 1-1

E Grubu:

Dnipro (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1

Vaduz (Lihtenştayn) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

F Grubu:

Molde (Norveç) - Gent (Belçika): 0-0

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Djurgarden (İsveç): 0-0

G Grubu:

Ballkani (Kosova) - CFR Cluj (Romanya): 1-1

Sivasspor - Slavia Prag (Çekya): 1-1

H Grubu:

Basel (İsviçre) - Pyunik (Ermenistan): 3-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - Zalgiris (Litvanya): 0-0