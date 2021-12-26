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    Mohamed Salah'tan Noel pozu

    Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, ailesiyle birlikte Noel pozu verdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 11:18
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    Mohamed Salah'tan Noel pozu

    İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Müslüman futbolcu Mohamed Salah, saha içinde olduğu kadar saha dışında da adından söz ettiriyor.

    Mısırlı futbolcunun geçtğimiz sene verdiği Noel pozu oldukça tepki toplaşmıştı.

    Salah'tan ailesiyle birlikte bu sene de Noel pozu geldi. Ünlü futbolcu sosyal medya hesabından yılbaşı ağacı önünde ailesiyle Noel paylaşımında bulundu.

    "MUTLU NOELLER"

    Salah, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Merry Christmas (Mutlu Noeller)" notunu düştü. Salah, Müslüman olması nedeniyle bu hareketinden dolayı oldukça tepki topladı.

    Mohamed Salah tan Noel pozu #1

    Mohamed Salah tan Noel pozu #2

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