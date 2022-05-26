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    Acun Ilıcalı, Hatayspor'dan 2 oyuncuyu istiyor

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Hatayspor'da forma giyen 2 oyuncu için transfer teklif yaptı.
    • 26.05.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 10:31
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    Acun Ilıcalı, Hatayspor'dan 2 oyuncuyu istiyor

    İngiltere Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bu sezon kötü bir performans sergiledi.

    Sezonu 51 puanla 19. sırada bitiren Şota Arveladze'nin takımı, gelecek sezon bir üst lige çıkmak için çalışmalarına şimdiden başladı.

    Diğer yandan kadrosundaki hücum açığını kapatmak isteyen medya patronunun takımı, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor forması giyen 2 oyuncuyu transfer etmek istediği öğrenildi.

    "Hull City teklifte bulundu"

    Radyospor'a konuşan Hatayspor Başkanvekili Mustafa Özat, konuyla ilgili açıklama yaptı. Özat, "Hull City, Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi için teklifte bulundu. Biz de yönetim kurulumuzda bu konuyu konuştuk. Ancak henüz bir bonservis bedeli belirlemedik." dedi.

    Acun Ilıcalı, Hatayspor dan 2 oyuncuyu istiyor #1

    Saba Lobjanidze'nin performansı

    Ekibin 27 yaşındaki futbolcusu Saba Lobjanidze, bu sezon Hatayspor formasıyla tüm kulvarlarda 40 müsabakada görev alırken 8 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

    Acun Ilıcalı, Hatayspor dan 2 oyuncuyu istiyor #2

    Ayoub El Kaabi'nin performansı

    Takımın 28 yaşındaki hücum oyuncusu Ayoub El Kaabi ise çıktığı 34 maçta 18 gol, 2 asistlik istatistikle takımına katkı sağlamayı başardı.

    Acun Ilıcalı, Hatayspor dan 2 oyuncuyu istiyor #3

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