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    Acun Ilıcalı, Hull Cityli taraftarın evini ziyaret etti

    Acun Ilıcalı, Hull Cityli taraftarın evini ziyaret etti

    Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyaret etti. Ev sahipleriyle sohbet eden Ilıcalı sosyal medya hesabından Hull kenti insanlarına sevgi dolu mesajlar yolladı.
    • 08.09.2022 - 18:26
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 18:37
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    2022’nin Ocak ayında Hull City’i satın alan Acun Ilıcalı geçtiğimiz yaz transfer döneminde 16 oyuncu transferi yapmıştı. Özellikle Türkiye Süper Ligi’nden yaptığı transferlerle dikkat çekmişti.

    Hull City an itibariyle İngiltere Championship’de 11 puanla 12. Sırada bulunuyor.

    Evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyaret etti

    Evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyarete giden Ilıcalı; ev sahiplerine futbolla ilgili olduğunu, ilk mesleğinin futbol muhabirliği olduğunu ve futbolun kendisi için bir hayalden fazlası olduğunu söyledi.

    Acun Ilıcalı, Hull Cityli taraftarın evini ziyaret etti İZLE

    Acun Ilıcalı, Hull Cityli taraftarın evini ziyaret etti #1

    "Her geçen gün bu şehre daha çok aşık oluyorum"

    Acun Ilıcalı kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Her geçen gün bu şehre daha çok aşık oluyorum. Bu güzel aileyi ziyaretimden çok keyif aldım. Bir yerde yaşadığınızda sizi mutlu eden insanlardır ve her gittiğimde Hull'da o kadar çok güzel insan görüyorum ki...” ifadelerine yer verdi.

    Acun Ilıcalı, Hull Cityli taraftarın evini ziyaret etti #2


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