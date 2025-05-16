Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon oldu

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Raed ile Al Ittihad karşı karşıya geldi.
Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda Al Raed'e konuk olan Al Ittihad, Steven Bergwijn'ın 21, Danilo Pereira'nın 40 ve Abdulrahman Al Obud'un 47. dakikada attığı gollerle 3-1 galip geldi.
Al Raed'in golünü ise 9. dakikada Oumar Gonzalez kaydetti.
ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETTİLER
Bu sonuçla 32 haftada 77 puana ulaşan lider Al Ittihad, en yakın rakibi Al Hilal ile arasındaki farkı 9'a çıkardı.
Bir maçı eksik Al Hilal'e karşı ikili averajda üstünlüğü bulunan Al Ittihad, şampiyonluğu garantiledi.
10. ŞAMPİYONLUĞU YAŞADILAR
Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın çalıştırdığı ve kadrosunda Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho, Moussa Diaby gibi futbolcuları bulunduran Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Lig'deki 10. şampiyonluğunu yaşadı.
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