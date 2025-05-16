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Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon oldu

Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon oldu Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Raed'i 3-1 yenen Al Ittihad, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.