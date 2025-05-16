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Galatasaray'ın eski antrenörü ve futbolcusu Albert Riera'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Celje, Slovenya Kupası finalinde FC Koper'i 4-0 yenerek şampiyon olurken maçın ardından çıkan kavga karşılaşmanın önüne geçti.

Maçın son düdüğünün ardından Albert Riera, rakip takımın yedek kulübesine doğru sinirli bir şekilde yürürken, Koper'in teknik direktörü Slavisa Stojanovic'in yardımcısı Savo Pavicevic'in saldırısına uğradı.

Pavicevic, Riera'ya tekme atarken araya girenler olayın büyümesini önledi.

"ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

İspanyol teknik adam, maç sonrasında yaptığı açıklamada yaşanan kavga nedeniyle özür diledi ve şu ifadeleri kullandı:

Dün gece kupayı kazandıktan sonra verdiğim tepkiden dolayı kulübümden, başkanım Valeriy Kolotil'den, oyuncularımdan ve taraftarlarımdan özür dilemek istiyorum. Ayrıca Koper'den şahsen özür dilemek istiyorum. Kulübe ve tarihine, taraftarlarına, oyuncularına ve en önemlisi başkanına. Dün yaşanan olayın kariyerimde bir daha asla tekrarlanmayacağına söz veriyorum.

"BAHANE OLAMAZ"

Sloven medyasında kendisi hakkında çıkan haberlere ise tepki gösteren Riera, sözlerini şöyle tamamladı:

Maalesef, içinde bulunduğumuz sezonda, NK Celje'nin her önemli maçı öncesi medya, kulüpteki geleceğim ve devamlılığım hakkında şüpheler ve yanlış bilgiler yayıyor. Hiçbir antrenör benim maruz kaldığım kadar medya zulmüne maruz kalmadı. Dün de durum farklı değildi. Maçtan birkaç saat önce şahsıma yönelik hakaret içeren kötü niyetli mesajlar gelmeye başladı. Ama bu paylaşımlar kişilerin huzursuzluk yaratma isteğinin veya takımımın başarısına duyulan kıskançlığın ürünü bile olsa, bu benim duygularımı sportmenlik dışı bir şekilde göstermem için bir bahane olamaz.

"EN BÜYÜK PALYAÇO"

FC Koper cephesinden ise yaşanan olaylar nedeniyle Albert Riera'ya sert tepki geldi.

Sloven kulübünden yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam için şu ifadelere yer verildi: